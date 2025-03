Kreisbrandmeister in Freudenstadt hört auf: Und dann lässt Frank Jahraus „die Bombe platzen“

1 Es sollte einfach zu diesem Tag passen: Frank Jahraus (links) bekam von Frank Pfau die höchste Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil überreicht – die Goldmedaille. Foto: Uwe Ade

Der aus Sicht von Landrat Rückert „beste Kreisbrandmeister im ganzen Land“ verkündete bei der Kommandantendienst- und Verbandsversammlung der Feuerwehren im Kreis Freudenstadt sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt in elf Monaten. Bei der Tagung wurde Jahraus auch eine besondere Ehrung zuteil – aus Rottweil.









Link kopiert



Eine „Bombe, die platzte“ nannte der Vorsitzende des Feuerwehrverbands Freudenstadt, Maik Zinser, am Samstag das, was Frank Jahraus kurz zuvor bei der Dienstversammlung der Kommandanten und Abteilungskommandanten der Feuerwehren im Kreis Freudenstadt und der Versammlung des Kreisfeuerwehrverbands in der Veranstaltungshalle in Schopfloch bekannt gegeben hatte: Der Kreisbrandmeister scheidet vorzeitig aus seinem Dienst aus.