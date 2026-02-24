Kreisbrandmeister Freudenstadt: Wie es für Frank Jahraus nach dem Abschied weitergeht

Den Abend seines 64. Geburtstages am kommenden Samstag verbringt Kreisbrandmeister Frank Jahraus auf seiner allerletzten Feuerwehrversammlung in Seewald. Ab März ist er im Ruhestand.
Angekündigt hatte Kreisbrandmeister Frank Jahraus seinen vorzeitigen Rückzug schon vor elf Monaten. Am Samstag ist es soweit: Just an seinem 64. Geburtstag wird er seine letzte Feuerwehrversammlung als Kreisbrandmeister bestreiten und noch in derselben Nacht sein Dienstfahrzeug und den Büroschlüssel zurückgeben. „Um 23 Uhr ist mein Dienst an diesem Tag zu Ende“, sagt er.