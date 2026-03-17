Kreisbauernverbände treffen sich: Für genügend Butter, Brot und Bier – so verlief der Bauerntag in Hechingen

Der 19. gemeinsame Bauerntag der Kreisbauernverbände Tübingen und Zollernalb hat das Hechinger „Museum“ gefüllt. Landwirte sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung waren dabei.
Der gemeinsame Bauerntag hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Kalender der regionalen Landwirtschaft entwickelt. Er dient nicht nur der Rückschau, sondern auch der Vernetzung, dem Austausch und der gemeinsamen Positionsfindung. Begrüßt wurden die Landwirte und Landwirtinnen und recht zahlreich erschienenen Ehrengäste von dem Obmann des Bauernverbandes Zollernalb, Felician Schäfer und seinem Tübinger Amtskollegen Jörg Kautt.