Kreisbauernverbände treffen sich: Für genügend Butter, Brot und Bier – so verlief der Bauerntag in Hechingen

Der 19. gemeinsame Bauerntag der Kreisbauernverbände Tübingen und Zollernalb hat das Hechinger „Museum“ gefüllt. Landwirte sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung waren dabei.

Der gemeinsame Bauerntag hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Kalender der regionalen Landwirtschaft entwickelt. Er dient nicht nur der Rückschau, sondern auch der Vernetzung, dem Austausch und der gemeinsamen Positionsfindung. Begrüßt wurden die Landwirte und Landwirtinnen und recht zahlreich erschienenen Ehrengäste von dem Obmann des Bauernverbandes Zollernalb, Felician Schäfer und seinem Tübinger Amtskollegen Jörg Kautt.​

Gute Ernteergebnisse Im Mittelpunkt standen die Rede vom Präsidenten des deutschen und baden-württembergischen Bauernverbands, Joachim Rukwied (wir berichteten), wie auch der Rückblick der beiden Kreisverbände, denen 1078 landwirtschaftliche Unternehmen angeschlossen sind.

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​Bei der Tagung in der Stadthalle Hechingen zeigte sich, dass gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und gesellschaftlicher Debatten über die Rolle der Landwirtschaft dieser Austausch wichtiger denn je ist und wie eng Landwirtschaft, Kommunen und regionale Politik miteinander verflochten sind.

Zwiespältige Bilanz

​Die Bilanz fiel dabei zwiespältig aus: Während die Ernteergebnisse vieler Betriebe erfreulich ausfielen, sorgten die Marktpreise für Ernüchterung. Besonders am Getreidemarkt und im Milchsektor blieben die Erlöse deutlich hinter den Erwartungen zurück. Kreisobmann Felician Schäfer aus Ratshausen blickte auf 2025 so zurück: „Auf den ersten Blick gesehen war es ein gutes Jahr.“ Dank des ausgewogenen Wetters hätte man ein „gutes Grundfutter“ aus Heu und Silage einfahren können. Allerdings: Die Vermarktung des Heus sei ebenfalls schlecht gelaufen. „Wir hatten teilweise gar keine Vermarktungsmöglichkeit.“ Insgesamt pflegen und bewirtschaften die Bauern aus den beiden Landkreisen 30.000 Hektar Grünland.​

49 Millionen Liter Milch​

Beeindruckend ist die Statistik vom letzten Jahr (die Landkreise Tübingen und Zollernalb zusammengefasst): Gezählt wurden 7000 Milchkühe, 10.000 Fleischrinder und 55.000 Legehennen. Produziert wurden 49 Millionen Liter Milch, 1,5 Millionen Tonnen Rindfleisch, 20 Millionen Eier und 115.000 Tonnen Brotgetreide und Braugerste. Die Erträge im Ackerbau bezeichnete Schäfer als gut bis sehr gut. „Zusammen haben wir beweisen, dass wir Butter, Brot und Bier aus dem Effeff beherrschen und gleichzeitig die Kulturlandschaft pflegen und erhalten.“

Produziert seien diese hochwertigen Lebensmittel oft unter fragwürdigen gesetzlichen Bedingungen. Hier nannte Schäfer konkret das Verbot zur Ausbringung von stickstoffhaltigem Dünger während dem Bodenfrost: „Wir Landwirte schaffen gerne und viel. Aber eine Düngung frühmorgens bei Frost führen wir nicht unter dem Aspekt eines falschen Zeitmanagements oder Langeweile aus, sondern um unser wertvollstes Hab und Gut zu schützen: den Boden.“

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​Stolz verkündete Felician Schäfer, dass in Kooperation mit dem Landesbauernverband 42 Erfolge verbucht werden konnten: politische Verbesserungen, praxisnahe Lösungen und sichtbare Fortschritte wie zum Beispiel die Verhinderung der Kfz-Steuer, was rund 500 Millionen Euro ausmacht, die Wiedereinführung der vollständigen Agrardiesel-Rückvergütung zum 1. Januar 2026, die Wiederzulassung von Glyphosat, die Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfes durch das Europäische Parlament und mehr Flexibilität bei der Anlage von Blüh- und Altgrasstreifen.​

Ausbildung erfolgreich

Bei der Tagung

der Kreisbauernverbände Tübingen und Zollernalb wurden die Berufsabschlüsse gewürdigt. In 2025 haben ihre Landwirt-Ausbildung erfolgreich beendet: Simon Schumacher (Haigerloch), Alexandra Wißmann (Albstadt), Nicole Blickle (Meßstetten), Philipp Müller (Tübingen), Kilian Schäfer (Rottenburg), Malte Schmid (Rottenburg), Lina Pusch (Rottenburg), Jens Göhring (Ammerbuch), Alexander Bisinger (Neustetten), Marcel Schüller (Rottenburg). Abschluss Bachelor: Pauline Schäfer (Ratshausen).