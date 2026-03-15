Kreisbauerntag Hechingen: Bauernpräsident fordert Reformen

In der Tagung der Kreisbauernverbände Tübingen und Zollernalb in der Stadthalle „Museum“ richtete der Deutsche Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied deutliche Worte an die Politik.
Mit Spannung wurde bei der Zusammenkunft der Bäuerinnen und Bauern aus den Landkreisen Tübingen und Zollernalb in der Hechinger Stadthalle „Museum“ am Samstag die Rede von Joachim Rukwied in seiner Doppelfunktion als Präsident des Deutschen Bauernverbandes und des Landesverbandes Baden-Württemberg erwartet. Und die hatte es in sich.