Kreisbau in Hechingen: Rohbau für Mehrfamilienhaus in der Silberburgstraße abgeschlossen

Gute Nachrichten für den Wohnungsbau in Hechingen: Der Rohbau für das Mehrfamilienhaus der Kreisbau in der Silberburgstraße steht. An den Mietwohnungen besteht Interesse.

Der Rohbau für das Mehrfamilienhaus der Kreisbaugenossenschaft Hechingen in der Silberburgstraße steht; die Arbeiten sind im Zeitplan. Entsprechend gut war die Stimmung beim Richtfest am Freitagmittag. Im Anbetracht, dass der Spatenstich erst im November vergangenen Jahres über die Bühne ging, betonte der Aufsichtratsvorsitzende Rainer Neth: „Es ist erstaunlich, was in dieser Zeit gebaut wurde.“

Die Zusammenarbeit mit dem Team von Wäschle Architekten aus Balingen, dem Generalbauunternehmer Fahrner aus Rangendingen sowie Holzbau Frank Kuhn laufe reibungslos. Dazu auch die Abstimmung mit der Stadt Hechingen. Neth sagt: „Wohnungsbau ist immer eine gemeinsame Sache von Bauträger und Kommune.“

Entstehen werden am Eck Silberburgstraße/Zollernstraße 12 Wohnungen auf rund 1000 Quadratmetern Fläche. Sechs Wohnungen werden über zwei, die weiteren sechs Wohnungen über vier Zimmer verfügen. Die Wohnflächen variieren zwischen rund 62 und knapp 109 Quadratmetern. Dazu sind 15 Stellplätze für Fahrzeuge vorgesehen.

Bürgermeister Hahn lobt genossenschaftliche Idee

Bürgermeister Philipp Hahn, ebenfalls im Aufsichtsrat der Kreisbau vertreten, lobt das Bauprojekt und die genossenschaftliche Idee der Kreisbau im Allgemeinen: Die Kreisbau stehe für modernen und sozialen Wohnungsbau. Hintergrund: Da die Mieter zeitgleich Mitglied bei der Kreisbau sind, wird ihnen dadurch auch ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt.

Und Hahn ließ verlauten, dass es bereits Mietinteressenten für die Wohnungen gebe. Kein Wunder: Die zentrumsnahe Lage scheint attraktiv.

Die Ausstattung der Wohnungen kann sich durchaus sehen lassen: lichtdurchflutete Räume, Fußbodenheizung, barrierefreie Duschen. Für Familien mit kleinen Kindern gibt es einen Spielplatz auf dem Grundstück und ein Aufzug wird ebenfalls eingebaut.

Ebenjener Innenausbau folgt nun – bezugsfertig soll das Gebäude nach Zeitplan im September 2026 sein. Die Kreisbau investiert rund 3,9 Millionen Euro in das Projekt.