Kreisbau in Hechingen: Rohbau für Mehrfamilienhaus in der Silberburgstraße abgeschlossen

Gute Nachrichten für den Wohnungsbau in Hechingen: Der Rohbau für das Mehrfamilienhaus der Kreisbau in der Silberburgstraße steht. An den Mietwohnungen besteht Interesse.
Der Rohbau für das Mehrfamilienhaus der Kreisbaugenossenschaft Hechingen in der Silberburgstraße steht; die Arbeiten sind im Zeitplan. Entsprechend gut war die Stimmung beim Richtfest am Freitagmittag. Im Anbetracht, dass der Spatenstich erst im November vergangenen Jahres über die Bühne ging, betonte der Aufsichtratsvorsitzende Rainer Neth: „Es ist erstaunlich, was in dieser Zeit gebaut wurde.“