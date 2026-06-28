Kreisbau Hechingen: Es wird in den Bestand investiert

Der Fokus der Hechinger Genossenschaft liegt auf der Pflege und der Verbesserung bestehender Immobilien. Vereinzelt werden Neubauprojekte ins Auge gefasst.

Die Kreisbau Hechingen ist fest verwurzelt in der Region. Das gilt auch für die Mitglieder, von denen viele schon lange Zeit sprichwörtlich unter dem Dach der Genossenschaft wohnen. Das gilt im Besonderen für Jörg Brunke aus Burladingen: Er trat am 18. März 1966 mit dem Einzug in die neue Wohnung ein. Seit 60 Jahren nimmt der Burladinger auch mit kontinuierlichen Besuchen der Hauptversammlungen regen Anteil an der Entwicklung der Genossenschaft – und nicht umsonst würdigte das Publikum die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft mit Applaus.​

In diesen sechs Jahrzehnten hat sich viel verändert. Der Fokus liegt inzwischen darauf, die bestehenden Immobilien zu erhalten und zu verbessern. Elisabeth Klaiber, geschäftsführende Vorständin der Kreisbau, sprach von der Wohnungsbewirtschaftung als „Hauptaufgabe“. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, hat die Genossenschaft alleine im vergangenen Jahr 907.600 Euro in die Instandhaltung und Modernisierung investiert. Einen „erheblichen Investitionsbedarf“ sieht die Kreisbau aufgrund des Alters der Gebäude auch in Zukunft. Dazu gehört, die Immobilien energetisch zu sanieren. Deshalb hat die Genossenschaft im Jahr 2025 die Grundlagen geschaffen, indem der Bestand systematisch analysiert wurde.

Energetische Sanierung im Fokus​

Um die energiepolitischen Ziele bis 2040 zu erreichen, sind laut Bericht „erhebliche Investitionen“ erforderlich: „Die Finanzierung dieser Maßnahmen stellt eine wesentliche Herausforderung der kommenden Jahre dar.“

Die Mitglieder der Kreisbau Hechingen stimmen bei der Hauptversammlung in St. Luzen ab. Foto: Kauffmann

​Überdies hat die Kreisbau nicht nur die Pflege der Bestandsimmobilien im Blick. So befindet sich der Neubau des Wohnungsbauprojekts an der Silberburgstraße in Hechingen auf der Zielgeraden: Die Fertigstellung, wie Klaiber der Versammlung berichtet hat, soll im Oktober 2026 sein. Danach stehen zwölf neue Wohnungen zur Verfügung, die die Kreisbau vermietet.​

Nach wie vor auf der Agenda stehen die Gebäude Am Rosenrain 4 und 6 in Rangendingen. Diese wird die Kreisbau modernisieren und aufstocken. Im östlichen Bereich des Grundstücks ist ein Neubau mit weiteren zwölf Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen geplant (mit je 60 bis 80 Quadratmetern). All das soll „in den kommenden Jahren“ realisiert werden.​

Vorschlag Kesselhaus-Projekt​

Recht unkonkrete Informationen gibt es über mögliche andere Projekte in Hechingen. Auf Nachfrage aus den Reihen der Mitglieder erklärte Rainer Neth in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats, dass in dieser Sache „nicht viel geschehen“ ist. Auch die Kreisbau ist demnach „nicht informiert“, wie es mit den Gebäuden am Obertorplatz weitergeht. „Das Interesse der Kreisbau ist nach wie vor da“, sagt Neth auf Nachfrage der Redaktion.

​Ein neues Projekt für die Genossenschaft hat Peter Birr aus Bisingen vorgeschlagen: Seine Frage war, ob sich die Kreisbau eine Beteiligung am Kesselhaus-Projekt auf dem Maute-Areal in Bisingen vorstellen könnte. Eine Bauherrengemeinschaft soll dort ein Gebäude mit mehreren Wohnungen errichten, wobei das Sozialwerk Hechingen mit im Boot ist. Der Sozialdienstleister steht für Hilfen zur Verfügung, falls Bewohner diese benötigen. Eine Zu- oder Absage erhielt Birr freilich nicht, Klaiber kündigte an, sich die Rahmenbedingungen des Bisinger Projekts anzuschauen.​

Bislang befinden sich 656 Mieteinheiten im Bestand, mit denen die Genossenschaft Mieteinnahmen in Höhe von vier Millionen Euro erzielte. Und die Kreisbau rechnet damit, dass die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum auch in der Region hoch bleibt – so die Prognose.​

PV-Anlagen bringen 511.530 kWh Strom​

Die Immobilien

der Kreisbau Hechingen eG verteilen sich wie folgt: Haigerloch: 9 Wohnungen (1 Gewerbeeinheit); Rangendingen: 41 (3); Hechingen: 385 (4); Bisingen: 97; Burladingen: 49 (3); Landkreis Tübingen: 63.​

Die PV-Anlagen der Kreisbau haben im Jahr 2025 511.530 kWh Strom eingespeist. 65 Prozent der Bestandsimmobilien sind mit PV-Anlagen ausgestattet.​

Die meisten Gebäude der Kreisbau sind von 1960 bis 1990 errichtet worden