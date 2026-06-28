Kreisbau Hechingen: Es wird in den Bestand investiert

Der Fokus der Hechinger Genossenschaft liegt auf der Pflege und der Verbesserung bestehender Immobilien. Vereinzelt werden Neubauprojekte ins Auge gefasst.
Die Kreisbau Hechingen ist fest verwurzelt in der Region. Das gilt auch für die Mitglieder, von denen viele schon lange Zeit sprichwörtlich unter dem Dach der Genossenschaft wohnen. Das gilt im Besonderen für Jörg Brunke aus Burladingen: Er trat am 18. März 1966 mit dem Einzug in die neue Wohnung ein. Seit 60 Jahren nimmt der Burladinger auch mit kontinuierlichen Besuchen der Hauptversammlungen regen Anteil an der Entwicklung der Genossenschaft – und nicht umsonst würdigte das Publikum die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft mit Applaus.