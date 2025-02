Kreis Waldshut: Verdacht auf K.-o.-Tropfen – Polizei beendet Faschingsfeier

1 Die Faschingsfeier endete für einige Gäste mit körperlichen Beschwerden. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Reichel

Mehrere Menschen klagen über Benommenheit, Übelkeit und haben Erinnerungslücken. Den Polizeibeamten kommt ein Verdacht und sie beenden die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen.









Link kopiert



Wegen mutmaßlichen Einsatzes von K.-o.-Tropfen auf einer Faschingsveranstaltung in Murg im Kreis Waldshut hat die Polizei die Feierlichkeiten vorzeitig beendet. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, klagten sechs Menschen am Samstagabend über typische Symptome von K.-o.-Tropfen. Dazu gehören plötzliche Benommenheit, Erinnerungslücken und Übelkeit. Sie seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.