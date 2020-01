Kreis Waldshut Mensch stirbt bei Brand in Bonndorf

Globus-Manufaktur bei Brand vollständig zerstört

Auch in Krauchenwies hat es am Donnerstagabend gebrannt. Das Gebäude einer Globus-Manufaktur in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) wurde vollständig zerstört.

Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften vor Ort.

Die Flammen waren demnach am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr ausgebrochen. Gegen 2.45 Uhr am Freitag sei der Brand bis auf einzelne Brandneste gelöscht gewesen. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. In der traditionsreichen Firma werden seit vielen Jahren Globen und Karten hergestellt.