Kreis Waldshut Jugendlicher verkauft Kinderpornos im Internet

Es wurden 31 Männer im Alter von 16 Jahren bis 58 Jahren identifiziert, die von ihm Bild- und Filmmaterial gekauft haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie leben demnach in der gesamten Bundesrepublik, einer in Österreich. Gegen diese Tatverdächtigen leitete die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Ermittlungsverfahren ein und gab die Fälle an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden ab. Das Bundeskriminalamt leitete die Erkenntnisse nach Österreich weiter.