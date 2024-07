Kreis Tuttlingen: Verletzte bei Brand in Altenheim – 72-Jähriger unter Verdacht

Verletzte bei Brand in Altenheim – 72-Jähriger unter Verdacht

1 Die Feuerwehr war im Einsatz – Mitarbeiter hatten den Brand aber schon gelöscht. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Bewohner soll ein Feuer in einem Alten- und Pflegeheim gelegt haben. Ein Fernseher und eine Bettdecke brennen, Bedienstete löschen die Flammen. Es gibt Verletzte.









Nach einem Brand in einem Altenheim in Geisingen (Kreis Tuttlingen) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 72 Jahre alter Bewohner stehe derzeit unter Verdacht, in seinem Zimmer ein Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Angestellte der Pflegeeinrichtung konnten die Flammen auf einer Bettdecke und einem Fernseher nach Polizeiangaben rechtzeitig löschen. Die Einrichtung habe deshalb nicht evakuiert werden müssen.