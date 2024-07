Kreis Tuttlingen: Blitz schlägt in Hütte mit 50 Gästen ein

1 In der Hütte, in die der Blitz einschlug, befanden sich überwiegend Kinder. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Alexander Wolf

Eine Gruppe mit 30 Kindern und ihren Betreuern befindet sich in der Hütte, als am Nachmittag der Blitz einschlägt. Es kommt zur Rauchentwicklung.









Rund 30 Kinder und 20 Betreuer sind bei einem Blitzeinschlag in eine Hütte mit dem Schrecken davongekommen. Bei einem Gewitter am Nachmittag war es zu dem Einschlag in das Gebäude bei Dürbheim (Kreis Tuttlingen) gekommen, das im Winter als Skihütte genutzt wird, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Den Angaben zufolge kam es zu einer Rauchentwicklung. Alle Menschen wurden laut Polizei in Sicherheit gebracht.