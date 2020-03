Kreis Tübingen Landratsamt bestätigt zwei Corona-Todesfälle

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Eine 76-jährige Patientin mit Vorerkrankungen aus dem Landkreis Tübingen ist am vergangenen Wochenende verstorben. Darüber informierte die Landkreis-Sprecherin Martina Guizetti am Dienstagnachmittag. Bei einem Todesfall im Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen handelt es sich um eine Patientin aus dem Zollernalbkreis. Die Frau war laut Klinik eine 91-jährige Akut-Patientin.