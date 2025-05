Kreis Tübingen: Angriff auf Joggerin - Verdächtiger weiter auf der Flucht

Nachdem ein Unbekannter eine 17-Jährige beim Joggen im Landkreis Tübingen angegriffen und verletzt haben soll, ist der Mann weiter auf der Flucht. Die Fahndung laufe, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Die Identität des Angreifers ist demnach bisher nicht geklärt. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der mutmaßliche Täter und das Opfer sich gekannt hätten.

Die Jugendliche war laut Polizei am Montagnachmittag auf einem Feldweg bei Bodelshausen gejoggt, als sie von dem Mann angesprochen wurde. Er habe sie unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und oberflächlich verletzt. Dann sei er durch ein größeres Gebüsch geflüchtet. Um was es sich bei dem spitzen Gegenstand handelte, war laut dem Sprecher unklar.

Die nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen, einem Hubschrauber und Hunden im Einsatz. Die Jugendliche sei vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Noch am Montag konnte sie demnach wieder nach Hause. Die Ermittlungen dauern an.