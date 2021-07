1 Das Geschäft der Vollstreckung, sprich des Eintreibens von Forderungen, gibt die Stadt Rosenfeld an den Kreis ab.Symbol-Foto: Charisius Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Rosenfeld holt sich Hilfe für die überlastete Kämmerei / Kreistag muss am Montag noch zustimmen

Nach dem Vorbild der Nachbarstadt Geislingen gibt auch Rosenfeld die Vollstreckung von Forderungen an das Landratsamt ab, das eine eigene Abteilung unterhält. Voraussetzung ist, dass nach dem Rosenfelder Gemeinderat auch der Kreistag am kommenden Montag zustimmt.

Rosenfeld. Bisher muss die Kämmerei Rechnungen und Gebührenbescheide schreiben und die Forderung eintreiben, sollte der Empfänger nicht zahlen. Da die anderen Aufgaben immer umfangreicher wurden, konnten dies die Mitarbeiter nicht mehr leisten.

In der Rosenfelder Kämmerei sind derzeit rund 140 Vollstreckungsfälle zu bearbeiten. Also war der Gemeinderat dem Vorschlag der Stadtverwaltung gefolgt, die Vollstreckung an die Kreisbehörde zu übertragen und einer Vereinbarung mit dem Zollernalbkreis zuzustimmen.

Kreiskasse übernimmt Fälle aus Rosenfeld

Bei der Kreiskasse stehen für die Vollstreckung im Moment rund fünf Stellen zur Verfügung, davon eine für die Tätigkeit eines Vollzugsbeamten im Außendienst. Wenn der Kreistag zustimmt, dass diese Abteilung wie vorgeschlagen auch Fälle aus Rosenfeld und Rangendingen übernimmt, müsste eine zusätzliche Teilzeitstelle geschaffen werden. Die beim Landkreis anfallenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten würden über eine jährliche Pauschale von 240 Euro pro Fall abgegolten werden. Das wären 48 Euro je Stunde bei einer angenommenen Bearbeitungszeit von fünf Stunden. Rosenfeld würden jedes Jahr Kosten von 34 000 Euro entstehen. Diese Belastung würde sich vermindern, wenn mehr Vollstreckungsfälle zügiger bearbeitet werden.

Weiterhin fertigt die Rosenfelder Kämmerei Rechnungen und Mahnungen. Bei Nichtzahlung wandert der Vorgang ans Landratsamt, wo die spezialisierte Abteilung den Fall übernimmt.