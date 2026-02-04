Kreis Sigmaringen: Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Mengen

1 Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Foto: Reinert/swd-medien/dpa/Reinert Ein Regionalzug kracht an einem Bahnübergang in ein Auto, der Fahrer des Wagens stirbt. Auch für Bahnreisende hat der Unfall Folgen.







Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang im Landkreis Sigmaringen mit seinem Wagen von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Der 23-Jährige habe am Dienstagabend die Gleise überqueren wollen, als es zu dem folgenschweren Unfall in der Ortschaft Mengen kam, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Auto sei völlig zerstört worden, der Zug erst rund 400 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen gekommen.