Kreis Rottweil Zweitklässler mit Corona infiziert

Nun sind es die Schulen, die die Behörden in Bezug auf die Corona-Pandemie auf Trab halten. Ein Schüler der zweiten Klasse der Grundschule in Bochingen ist positiv auf die neue Lungenkrankheit getestet worden. Das Gesundheitsamt war bereits am Wochenende mit dem Kind und der Familie in Kontakt, berichtet der Oberndorfer Bürgermeister Hermann Acker im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schulklasse in Quarantäne