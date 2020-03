Kreis Rottweil Zweite Corona-Infizierte im Landkreis bestätigt

In einer Pressemitteilung des Landratsamts vom Freitagvormittag heißt es: "Trotz erfolgreicher Unterbrechung der bisherigen Infektionsketten in den Kreis Rottweil, wurde heute ein zweiter Covid-19-Fall als gesichert nachgewiesen. Es handelt sich um eine 60-jährige Frau aus dem Kreisgebiet, die sich mit weiteren Personen (drei davon aus dem Kreisgebiet) Anfang März in Österreich aufgehalten hat, wobei die Betroffene schon Ende Februar über unspezifische Symptome klagte. Ab 10. März ist dann eine deutliche Zustandverschlechterung mit Fieber eingetreten, so dass sie am Folgetag getestet wurde. Die erkrankte Person befindet sich in häuslicher Absonderung. Das Gesundheitsamt steht mit der Erkrankten in Verbindung, ermittelt die Kontaktpersonen und trifft weitere erforderliche Maßnahmen."