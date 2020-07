Kreis Rottweil Zehn FSME-Erkrankungen in der Gegend

Auch in Coronazeiten sind sie aktiv - kleine, fast unsichtbare Krabbeltiere, die Unheil verbreiten, besser gesagt Krankheiten übertragen. In unseren Breiten werden vor allem die Lymeborreliose und die FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) durch Zecken übertragen, teilt das Gesundheitsamt mit. In diesem Jahr seien besonders viele FSME-Fälle im Landkreis Rottweil zu verzeichnen. Mit Stand vom Donnerstag seien bereits zehn Personen an einer FSME erkrankt, im ganzen letzten Jahr waren es nur vier Fälle. Bis auf eine Ausnahme haben sich alle Erkrankten im Landkreis Rottweil infiziert, alle waren ungeimpft.