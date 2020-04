Kreis Rottweil Zahl der Corona-Genesenen nimmt zu

Die Gesamtentwicklung stimmt den Leiter des Gesundheitsamts, Heinz-Joachim Adam, dennoch hoffnungsvoll. Den guten Ist-Zustand der Pandemie im Kreis Rottweil führt Kopp auf die Disziplin der Bevölkerung und die "sehr gute Arbeit" des Gesundheitsamts zurück. Seit einer Woche geht die tägliche Zunahme nicht über die Zahl 20 hinaus. Es gab auch schon Zeiten, da wurden an einem Tag mehr als 40 Infizierte registriert, erläutert die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Petra Sostak, anhand einer Grafik.

Wie wirken sich Lockerungen aus?

Doch von einer Entwarnung könne nicht die Rede sein. Es komme weiterhin auf Vernunft und Verantwortungsbewusstsein der Menschen an, betont Kopp. Er betont die weiterhin vorhandene "grundsätzliche Gefahrenlage". Adam äußert, in zehn Tagen könne man dann sehen, wie sich die Lockerungen von Montag – ­Geschäfte durften wieder öffnen – auf die Ausbreitung der Viruserkrankung auswirken. Ebenso spannend werde zu beobachten sein, wie sich die Pandemie entwickle, wenn die Schulen wieder öffneten.

Kopp spricht von zwei Extremen, die sich in der Gesellschaft abzeichneten. Die einen, die sich die zügige Rückkehr zur Normalität wünschten. Auf der anderen Seite stünde der gefährdete und anfällige Teil der Bevölkerung –­ ältere und kranke Menschen –, der besonders geschützt werden müsse.

Über Ostern hat sich Sulz als ein Hotspot im Kreis herausgebildet. Wie berichtet, wurde in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie in drei Betrieben das Coronavirus festgestellt. In einem Heim waren alle Bewohner und drei Viertel des Pflegepersonals infiziert. Daraufhin hat das Gesundheitsamt die Testung von Pflegeeinrichtungen forciert. In sieben Heimen wurden in den vergangenen Tagen 600 Proben entnommen. Außer vereinzelten positiven Fällen gebe es keine Auffälligkeiten, so Adam.

Die Gesundheitsbehörde in Rottweil gehört landesweit zu den ersten, die sich intensiv der Senioreneinrichtungen angenommen hat. Andere Landkreise ziehen auf Vorschlag des Sozialministeriums in Stuttgart nun nach.

Kopp weist darauf hin, dass das Gesundheitssystem mit den zwei Kliniken, den Ärzten und den Alteneinrichtungen im Kreis gut funktioniere. Auf Behelfs- und Notfalleinrichtungen wie das Alte Spital in Rottweil müsse man bislang nicht zurückgreifen. Das wolle man weiterhin vermeiden, so die Strategie der Kreisbehörde. An anderer Stelle scheint es nun auch besser zu klappen. Erneut erwartet der Kreis in diesen Tagen eine große Lieferung an Schutzausrüstung: Masken, Handschuhe, Brillen und Anzüge.