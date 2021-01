Kreis Rottweil Wie kommen Schüler in den Präsenzunterricht?

Eine neue Herausforderung, der sich Eltern und Schüler im Kreis derzeit stellen müssen: Viele haben teilweise Präsenzunterricht, aber wie fahren im Lockdown nun eigentlich die Busse? Mehr zu der Verwirrung und was der Verkehrsverbund Rottweil aktuell sagt, lesen Sie in in unserem (SB+)Artikel.