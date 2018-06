Kreis Rottweil Wie gut lebt es sich im Landkreis?

In dieser Kategorie gibt es allerdings auch einen unrühmlichen schwarzen Fleck, der zu denken geben sollte: Beim "Frauenanteil in Kreistagen, Stadträten oder Gemeinderäten" liegt Rottweil auf Platz 400. Ein deutliches Signal für die nächsten Kommunalwahlen. Besser sieht es bei der Beschäftigungsqoute von Frauen aus: Platz 102.

Und jetzt das: Im Bereich "Freizeit und Natur" reicht es nach Auswertung aller Indikatoren gerade mal für Platz 309. Wie kann das sein? Beim Punkt "Erholungsfläche je Einwohner" gibt’s nur einen schlechten Platz 367, wobei hier nicht nur unbebaute Fläche, sondern auch "Parks, Schrebergärten, Sportflächen und Campingplätze" bewertet wurden.

Klar ist außerdem, dass es beim Punkt "Anteil der Wasserfläche an der Gesamtfläche" nicht viel zu holen gibt. Badeseen sind in und um Rottweil nun mal rar, deshalb reichen die Punkte auch nur für Rang 375. Beim Anteil der Waldfläche macht die Region mit Rang 80 wieder etwas Boden gut.

Überaus negativ schlägt sich im Gesamtranking die "Ganztagesbetreuungsquote im Kindergartenalter" aus. Gemeint ist der "Anteil der Kinder von drei bis sechs Jahren in Kindertageseinrichtungen mit einer Betreuungszeit von sieben und mehr Stunden pro Tag". Ob eine eher geringe Quote nun unbedingt negativ auszulegen ist, sei dahingestellt – die Macher der Studie bewerten sie jedenfalls mit einem schlechten 394. Platz. Bei "Vereine pro 1000 Einwohner" kann dafür wieder gepunktet werden: Platz 113 springt hier heraus, die Zahl der Sonnenstunden reicht im Vergleich mit anderen Regionen sogar für Platz 100.

Interessanterweise zählt in der Studie auch die Zahl der Eheschließungen zum Bereich "Freizeit und Natur". Mit Rang 270 liegen die Paare im Kreis Rottweil im Mittelfeld.

Insgesamt wurden in den drei Themenbereichen 53 Indikatoren untersucht – Gesamtsieger wurde übrigens München. Dort lebt es sich laut Studie also am besten – auch wenn die bayrische Landeshauptstadt bei der Relation von Einkommen zu Mietpreisen auf dem vorletzten Platz, beim Verhältnis zu Immobilienkaufpreisen sogar auf dem allerletzten Platz landete. Da sieht’s im Kreis Rottweil mit den Plätzen 62 und 121 doch deutlich besser aus.

Für "ZDFzeit" ist die Prognos AG der Frage nachgegangen, wo es sich in Deutschland am besten lebt. Ziel der Studie ist es, die Lebensumstände in Deutschland möglichst umfassend zu messen – und zwar so, dass alle 401 Kreise und Städte direkt miteinander vergleichbar sind. Dies gelingt über die wissenschaftliche Auswertung statistischer Daten. Eine derart flächendeckende und alle Faktoren einbeziehende Studie habe es bisher nicht gegeben, heißt es vonseiten des ZDF. 53 Indikatoren wurden zur Bewertung herangezogen und ausgewertet. Anfang des Jahres hatte auch "Focus" eine Studie mit 21 Parametern veröffentlicht. Hier landete der Kreis Rottweil auf Platz fünf.