Kreis Rottweil Weniger Polizei, mehr Diebstähle?

Die Polizei in Tuttlingen widerspricht. Deren Sprecher Michael Aschenbrenner erläutert auf Anfrage unserer Zeitung: "Sowohl im Dienstbezirk der früheren Polizeidirektion Konstanz als auch jetzt beim Polizeipräsidium in Tuttlingen sind die kleineren Gemeinde (Standorte von kleineren Polizeiposten – nur die waren von den Schließungen betroffen) von Kriminalität geringer belastet." Die Häufigkeitszahlen (Straftaten auf 100.000 Einwohner) seien in den größeren Städten und Gemeinden ab 10 000 höher, ausgenommen natürlich Sonderfaktoren (etwa Serienstraftaten) die grundsätzlich zu einer gewissen Verzerrung der Statistik führten. "Die Aussage ›Auf dem Land lebt es sich sicherer als in der Stadt‹ hat seine Gültigkeit nicht verloren – bezogen auf die Kriminalitätsstatistik."

Aschenbrenner führt weiter aus: "Während des Zeitraums der Postenschließungen 2005/2006 war ich Pressesprecher bei der Polizeidirektion Konstanz. In den Folgejahren kam es dort nicht zu erhöhten Einbruchszahlen, vielmehr gingen die Zahlen 2008 auf einen historischen Tiefstand und stiegen erst ab 2010 leicht an."

Vermehrte Wohnungseinbrüche verunsicherten vor Jahren die Bevölkerung. Seit 2015, berichtete die Polizei zu Beginn des Jahres in einem Gespräch mit unserer Zeitung, liege der Schwerpunkt ihrer Arbeit beim Wohnungseinbruchsdiebstahl. Das Polizeipräsidium in Tuttlingen hat dafür die Besondere Aufbauorganisation Wohnungseinbruch – kurz BAO – eingerichtet. Das Ergebnis laut Polizeipräsident Gerhard Regele: Die Einbrüche gingen 2017 im Bereich des Polizeipräsidiums um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück und sind damit auf dem niedrigsten Niveau seit 34 Jahren. Im Landesdurchschnitt gingen die Wohnungseinbrüche um 24 Prozent zurück. Aufgeklärt wurden 106 Wohnungseinbrüche.