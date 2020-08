Kreis Rottweil Weniger Maisanbau in der Region?

Doch vom Ziel der Regierung, eine größere Unabhängigkeit von Futtermittelimporten zu erreichen – besonders umstritten ist ja der Anbau von Gen-Soja im Amazonasgebiet – sei man noch weit entfernt. "Im Kreis Rottweil werden derzeit nur 350 Hektar, 1,1 Prozent der Fläche, für den Anbau von Erbsen, Bohnen und Lupinen genutzt", zitiert Haas die Statistik. Er halte den Ansatz zwar für richtig, doch: "Es ist eine Utopie, dass man allein mit deutschen Ackerflächen alle Tiere in Deutschland ernähren kann."

Gleichzeitig hält es Haas für denkbar, dass in Zukunft der Maisanbau zunehmen wird. Denn dieser komme mit der Klimaerwärmung am besten zurecht. Dass der Mais im Ruf steht, umweltschädlich zu sein, hält er für ungerechtfertigt. So müsse Mais nur einmal im Jahr gespritzt werden und die Erosionsgefahr durch die relativ späte Aussaat lasse sich durch Anbau einer Zwischenfrucht verhindern.

Doch zumindest in der Umgebung von Göllsdorf, wo dem Leser der Rückgang des Mais-Anbaus aufgefallen war, gibt es tatsächlich einen Trend weg vom Mais.

"Mais braucht extrem viel Stickstoff"

Denn hier sind viele Ackerflächen im Besitz des Hofguts Rottenmünster, welches seit Januar von Volker Duttlinger gepachtet wird, der dort mit seinem Sohn Mika biologische Landwirtschaft betreibt. Wo der Vorgänger früher Mais anbaute, stehen dieses Jahr Süßlupinen und Ackerbohnen. Auch hier werden sie als eiweißhaltige Futterpflanze angebaut.

Mika Duttlinger schätzt aber auch deren bodenverbessernde Wirkung: "Diese Pflanzen ziehen aus der Luft viel Stickstoff, und dieser Stickstoff wird für die Folgeernte gebraucht." Gerade in der ökologischen Landwirtschaft sei die so erreichte Anreicherung des Bodens mit Stickstoff wichtig, denn: "In der Bio-Landwirtschaft fehlt einem der Stickstoff, weil wir keinen chemischen Dünger verwenden können."

Hierin ist auch der Grund dafür zu sehen, dass Duttlinger auf den Anbau von Mais verzichtet: "Mais braucht extrem viel Stickstoff." Für die biologische Landwirtschaft sei er daher ungeeignet. Umweltschädlich sei er aber nicht. "Der Mais ist keine schlechte Kultur", betont er.

Doch im Gegensatz zu Manfred Haas hält es Volker Duttlinger durchaus für möglich, eine Unabhängigkeit von Eiweiß-Pflanzen-Importen zu erreichen. Das Problem sei, dass in Deutschland mehr Fleisch produziert als konsumiert werde und viele Tiere für den Export bestimmt seien. Wenn Fleisch nur noch für den deutschen Markt produziert werden würde, wäre es auch möglich, ausreichend eiweißhaltiges Futter auf deutschen Ackerflächen zu produzieren.

Doch auch die Bio-Landwirtschaft spürt die Klimaerwärmung. "Der Ackerbohne gefällt das warme Wetter nicht. Die Lupine kommt mit wenig Niederschlag und warmem Wetter besser klar", erklärt Mika Duttlinger die Entscheidung, probeweise Süßlupinen anzubauen.