Kreis Rottweil Weiterer Ekel-Fall: China-Restaurant in Kritik

Kreis Rottweil - Sie hatten nicht nur in den sozialen Medien für einen Aufschrei gesorgt: die Ergebnisse amtlicher Kontrollen des Veterinär- und Verbraucherschutzamtes. Nach einem Tex-Mex-Restaurant und einer Bäckerei ist nun auch der Name eines Chinesisch-Mongolischen Restaurants in Rottweil auf der Internetseite des Landratsamtes veröffentlicht worden.