Kreis Rottweil Weitere Unterstützung für Justiz im Landkreis

Justizminister Guido Wolf betont in einer Pressemitteilung, man habe in dieser Legislaturperiode die Justiz in Baden-Württemberg gestärkt wie nie zuvor. Bereits mit dem vergangenen Doppelhaushalt 2018/2019 hätte die Staatsanwaltschaft Rottweil eine zusätzliche Stelle erhalten. 2017 seien Staatsanwaltschaft und Landgericht Rottweil jeweils mit einer Neustelle gestärkt worden. In der Summe ergebe sich so seit 2017 ein Personalzuwachs für ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften in Rottweil um sechs Stellen.