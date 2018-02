Kreis Rottweil Warnstreik bei Mahle laut IG Metall ein Erfolg

Der IG-Metall-Bevollmächtigte wünscht sich nun einen baldigen Abschluss, dies sei das Ziel. Bleile warnt aber auch: "Dieses klare Signal ist für die Arbeitgeberseite die letzte Chance, um wieder an den Verhandlungstisch zu kommen, ansonsten folgt die Urabstimmung." Mahle zählt zu den 70 Betrieben, die in Baden-Württemberg bestreikt wurden. Bundesweit sind 250 Unternehmen von dem eintägigen Warnstreik betroffen. Bis zum Beginn der heutigen Frühschicht soll die Aktion dauern. Der Warnstreik am Tag in anderen Gebieten sei bereits sehr gut gelaufen, hatte der IG-Metall-Funktionär über Konferenzschaltungen erfahren. Auch die Nachricht vom abgelehnten Antrag der Arbeitgeberseite (Arbeitsgericht Krefeld) machte natürlich die Runde.