Kreis Rottweil Wahlkreis: Abwahl von Kauder herber Verlust

Auf ihn waren die Christdemokraten in den Kreisen Rottweil und Tuttlingen so stolz: Volker Kauder, einer der Ihren, war als engster Vertrauter der Kanzlerin einer der mächtigsten Männer in Deutschland. Seit 2005, als er erstmals zum Fraktionschef gewählt wurde, war er die rechte Hand Angela Merkels. So lange wie keiner vor ihm hat er das Amt des Fraktionsvorsitzenden innegehabt.

Trotz seines anstrengenden Jobs in Berlin war er, so oft es ging, in seinem Wahlkreis unterwegs. Heute hier, morgen dort. Heute Berlin, morgen Sulz, Schramberg, Rottweil oder Oberndorf. Manches Mal, wenn es hart auf hart kam in der Politik, absolvierte er dieses Reiseprogramm fast an einem Tag.

Heimatverbundenheit und Leutseligkeit waren in Berlin nicht gefragt