Kreis Rottweil/VS Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Kreis Rottweil/Schwarzwald-Baar-Kreis - Am Montag hat sich ein Mann in den Landkreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar als falscher Bankmitarbeiter ausgegeben. Der Unbekannte gab sich in fünf Fällen als Vertreter der Volksbank aus und versuchte so, an die Bankkarten sowie die dazugehörigen PIN-Codes seiner potentiellen Opfer zu gelangen.