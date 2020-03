Kreis Rottweil Vierter Coronavirus-Fall: 28-Jährige positiv getestet

Ein Kontaktzusammenhang zu den bislang bekannten Coronavirus-Betroffenen im Kreis bestehe nicht. Erste Anzeichen zeigten sich Anfang März. Wegen zunehmender Symptomatik wurde der Betroffene im Testzentrum des Gesundheitsamts Rottweil am 12. März getestet. Das Ergebnis war positiv. Die erkrankte Person befinde sich in Absonderung. Das Gesundheitsamt stehe mit dem Erkrankten in Verbindung, ermittele die Kontaktpersonen und treffe weitere erforderliche Maßnahmen, heißt es.