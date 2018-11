Kreis Rottweil Verwahrlosungs-Fall sorgt für Entsetzen

Es ist ein Fall von Verwahrlosung, wie er dem Oberndorfer Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer wohl noch nie untergekommen ist. Eigentlich stand der 67-jährige Angeklagte aus dem Raum Sulz wegen Trunkenheit im Verkehr vor Gericht. Daraus entwickelte sich nun ein Betreuungsverfahren, denn der Zustand seiner Wohnung ist laut Heuer "menschenunwürdig".

"Es verschlägt einem die Sprache. Dass ein Mensch in so etwas leben kann", hatte Heuer angesichts der Lichtbilder von der Polizei gesagt. Diese war bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen dem Führerschein des Mannes auf die Verwahrlosung aufmerksam geworden: tote Mäuse, die in Kochtöpfen gesammelt werden, Speisereste, abgelaufene Lebensmittel sowie Kot und Urin überall. "Ich habe 50 Jahre geschafft. Jetzt will ich nur noch meine Ruhe und mein Bier", hatte der Mann Richter Heuer entgegengedonnert. Der 67-Jährige war bis vor wenigen Jahren selbständig berufstätig, bis es finanzielle Schwierigkeitengab. Das Alkoholproblem tat ein Übriges. Nun lebt er allein in dem Haus, dessen Besitzer als Pflegefall in einem Heim untergebracht ist.

Die Polizei hat nach eigener Aussage einen Bericht an das Landratsamt sowie die betreffende Gemeinde gefertigt. Darin wird über den Zustand der Wohnung und über den "Verdacht einer akuten Seuchengefahr" aufgeklärt.