Kreis Rottweil Versuchter Mord in Asylunterkunft

Die 1. Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil eröffnet am Freitag, 28. September, das öffentliche Verfahren gegen einen zur Tatzeit 33 Jahre alten Mann. Ihm wird neben versuchtem Mord aus Heimtücke, Widerstand, Beleidigung und Bedrohung gegen Polizeibeamte in sieben Fällen vorgeworfen. Die entsprechenden Vorfälle ereigneten sich an zwei Tagen im April. Der Angeklagte ist der Mitteilung zufolge inzwischen abgelehnter Asylbewerber.

Die Anklageschrift geht von folgendem Sachverhalt aus: Der Mann wohnt in einer Rottweiler Asylbewerberunterkunft. Da er am 7. April nachts gegen 2 Uhr in seinem Zimmer randaliert habe, habe ein Mitbewohner die Polizei gerufen. Als die Polizei mit fünf Beamten eingetroffen war, sei der hochgradig aufgebrachte und aggressive Angeklagte auf einen der Beamten zugegangen und hätte diesen am Arm gepackt. Nachdem sich der Be amte losreißen konnte, sei der Angeklagte erneut auf den Beamten und eine Beamtin zugegangen. Er sei deshalb von zwei weiteren Beamten zu Boden gebracht und fixiert worden. Dabei habe der Angeklagte ein Hämatom über dem linken Auge erlitten.

Der 33-Jährige sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Dort sollte seine Haftfähigkeit geprüft werden, ebenfalls, ob eine Behandlung notwendig sei. Dagegen habe er sich gewehrt, weshalb es den Beamten nur mit enormer Anstrengung gelungen sei, den Angeklagten ins Polizeifahrzeug zu setzen. Auch wäh-rend der Fahrt zur Klinik habe sich der Mann weiter gewehrt.