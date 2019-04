Kreis Rottweil Vereinsheime: Was steckt hinter Einbruchsserie?

Am Abend stellten Mitglieder des TV Neufra fest, dass in ihr Vereinsheim ebenfalls eingebrochen wurde. Hier konnten die Eindringlinge jedoch keine Beute machen. In der darauffolgenden Nacht wurde der VfR Wilfingen Opfer eines Einbruchs. Die Täter nahmen Bargeld mit und konnten unerkannt fliehen.

Polizei tappt im Dunkeln

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht? Ein Sprecher der Polizei schließt das nicht aus. Es seien zwar unterschiedliche Vorgehensweisen, dennoch lägen die Örtlichkeiten so nah beieinander, dass ein Zufall fast ausgeschlossen werden könne.