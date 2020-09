Kreis Rottweil Unterricht in Pandemie wird akribisch vorbereitet

"Wir haben zwar wieder Regelbetrieb, aber das, was für die Schüler Schule ausmacht, nämlich mit Mitschülern – auch klassenübergreifend – Kontakte zu pflegen, das darf nicht stattfinden", bedauert Stefanie Hess, stellvertretende Schulleiterin der Konrad-Witz-Schule. Auch an ihrer Schule sei alles bestens für den Schulbeginn vorbereitet. Sie ist zudem froh, dass auch das Lehrerkollegium nahezu komplett ist.

"Die Maskenpflicht auf dem Pausenhof ist die größte Neuerung. Und hier wird es einigen Erklärungsbedarf geben", ist sich Rainer Kropp-Kurta, Rektor der Villingendorfer Grund- und Werkrealschule sicher. "Die Grundschüler müssen keine Maske tragen, die Schüler der Sekundarstufe müssen das. Das muss man erst mal vermitteln", macht er deutlich. In den Pausen ist an den Schulen mehr Aufsichtspersonal abgestellt, um die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren. In Villingendorf wird es zudem einen zeitversetzten Unterrichtsbeginn und zeitversetzte Pausen geben. Im Schulgebäude wird das Einbahnstraßensystem bestehen bleiben. AGs, bei denen mehrere Stufen zusammen wären, würden vorerst nicht angeboten. "Auch die Bläserklasse entfällt", bedauert Kropp-Kurta.

Auch sein Kollege Jan Hofelich an der Zimmerner Grund- und Werkrealschule hofft, "dass wir so normal wie möglich starten können." Auch in seiner Schule gebe es Wegemarkierungen und dergleichen. Großes Ziel sei nun zu schauen, auf welchen Wissensstand die Kinder sind, "um die Rückstände aufzuholen", so Hofelich.

Schwierig, die Vorgaben umzusetzen ist es an der Erich-Hauser-Gewerbeschule, wie Schulleiter Stefan Steinert betont. "Mit den kompletten Klassen wieder klarzukommen, ist für uns eine große Herausforderung", sagt er. "Das wird voll und eng", befürchtet er. Den Unterricht zu entzerren, sei nicht so einfach, da viele Schüler mit dem Bus kämen. Steinert, ist aber froh ist, dass das Lehrerkollegium nun wieder nahezu komplett ist. Eine große Herausforderung ist offenbar der Belegungsplan der Doppelsporthalle. "Hier wird es einen Eingang und einen Ausgang geben. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass sich die Schüler der verschiedenen Klassen in den Umkleiden nicht mischen", erklärt Rüdiger Gulde, Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums (LG). Auch am LG wird es im ersten Halbjahr keine AGs geben und keinen Schulchor.

Der Pausenhof sei in fünf Aufenthaltsbereiche aufgeteilt, "die natürlich beaufsichtigt werden müssen und für die es einen Wegeplan gibt", beschreibt Gulde. 750 Schüler besuchen seine Schule, da müsse man schon gut auf Abstandsregeln achten. Deswegen werde man auch das Klassenzimmerprinzip mehr umsetzen. "Das gelingt über die passende Stundenplangestaltung", erklärt er. So soll ­verhindert werden, dass die Schüler in jeder Pause das Zimmer wechseln müssen.

Plexiglas im Speisesaal

Eine große Herausforderung bedeuten die Vorschriften für das Bischöfliche Konvikt. Das Rottweiler Internat beheimatet Schüler aller Schulen und Schularten. "Wir sind eine große Wohngemeinschaft und können niemanden separieren", betont Konviktsdirektor Martin Frank.

Und doch gibt es Regeln, die das Internatsleben sicherlich nicht gerade angenehmer machen. Dazu muss man nur einen Blick in den sonst so gemütlichen Speisesaal werden. Plexiglasscheiben trennen die Tische in mehrere Bereiche. Bodenmarkierungen weisen auf Abstandsregeln hin. Um nicht allzu viele Schüler gleichzeitig beim Essen zu haben, wurden die Essenszeiten ausgeweitet. "Das hat aber auch etwas Gutes, da wir jetzt nicht mehr soviel Hektik beim Essen haben", sagt Frank zuversichtlich, dies werde auch künftig beibehalten.

Besuch von außen gebe es derzeit nicht. Und die Schüler dürfen lediglich von einem weiteren Schüler im Zimmer besucht werden. "Unsere WGs und Gottesdienste starten nach den Ferien wieder", kündigt Frank an, der betont, dass im Haus überall peinlichst auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet werde. Das Nachhilfeangebot startet ebenfalls wieder. Sehr schade sei allerdings, dass es lediglich vier Anmeldungen für das neue Schuljahr gegeben habe. Doch Frank hofft, dass sich das im Laufe des Schuljahres noch ändert. Auch die Mensa auf dem Rottweiler Schulcampus nimmt nächste Woche den Betrieb wieder auf.