Kreis Rottweil Unfall nach Schwächeanfall auf A 81

Gegen 17.40 Uhr fuhr der 52-Jährige in seinem Kia in Richtung Singen. Auf der Strecke zwischen der Eschachtalbrücke und der Neckartalbrücke bekam er einen Schwächeanfall, der dazu führte, dass der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam auf einer längeren Strecke mehrfach von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Schneeleitpfosten und blieb am Ende neben der Mittelschutzplanke stehen.