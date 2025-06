1 Die Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern. Foto: Laura Ludwig/dpa-tmn Das Polizeipräsidium Konstanz warnt aktuell vor unseriösen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben. Wie man sich davor schützen kann.







Der Abfluss ist verstopft, Ungeziefer wurde in der Wohnung gesichtet oder der Haustürschlüssel liegt vergessen in der Wohnung: In diesen Fällen ist unkomplizierte Hilfe vom Fachpersonal gefragt. Ein Blick ins Smartphone und ein Spezialist oder eine Spezialistin ist rasch gefunden.