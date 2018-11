Kreis Rottweil Treibt Einbrecherbande ihr Unwesen?

In beiden Fällen gingen die Einbrecher brachial, aber auch zielgerichtet vor. Bei beiden Gebäuden stiegen sie auf das Dach und schlugen ein Loch in den Boden. In Seedorf, wo die Täter in den Toilettenräumen gelandet waren, hatten sie mit großer Gewalt ein Loch in die Mauer zum angrenzenden Büro geschlagen. In Aichhalden schnitten die Täter mit einer Flex die Tresore auf, um das Bargeld zu entwenden. "Die Täter haben sich die ähnliche Bauweise der Filialen zunutze gemacht und sind dementsprechend auf die gleiche Weise in die Gebäude gelangt", erklärt Furic.

Video: Wie schützt man sich vor Einbrechern?

Über das Dach kamen auch Täter, die in eine Praxis in der Heerstraße eingebrochen sind. Über die Fluchttreppe waren sie auf das Flachdach gelangt, um von dort aus ein Fenster einzuschlagen.

Anders sind die Täter in der vergangenen Woche beim Einbruch in die Bäckerei eines Lebensmittelhandels vorgegangen. Sie hebelten die doppelglasige Eingangstür auf.

Einen Zusammenhang zwischen den Taten sieht die Polizei derzeit nur bei den Discounter-Fällen. Dort könne man aufgrund des sehr ähnlichen Vorgehens darauf schließen, dass es dieselbe Tätergruppierung war. Bei den anderen Fällen hätten sich die Täter auf andere Art Zugang verschafft, weswegen ein Zusammenhang eher fernliegt. "Völlig ausschließen kann man es natürlich trotzdem nicht", so Furic. Die Kriminalpolizei ermittelt in den Discounter-Fällen wegen Bandendiebstählen.

In Wohnungen wurde im November bislang nicht eingebrochen. Generell sind die Zahlen rückläufig. So gab es 2017 so wenig Wohnungseinbrüche wie seit 34 Jahren nicht mehr. Der Grund wird von der Polizei in der Besonderen Aufbauorganisation Wohnungseinbruch und der verstärkten Polizeipräsenz gesehen. In diesem Jahr wurden bislang 131 Einbrüche im Gebiet des Polizeipräsidiums Tuttlingen registriert. 2015 waren es noch 500.

Generell wurde beim "Tag des Einbruchsschutzes" vor allem ein Tipp in Sachen Prävention gegeben: Schwachstellen an Türen und Fenstern ausmerzen. Je länger der Einbrecher brauche, desto größer sei die Chance, dass es letztlich bei einem Versuch bleibe.