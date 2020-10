Kreis Rottweil Tourismus von Corona gebeutelt

Rang 32 hatte der Kreis Rottweil in der Beherbergungsstatistik des Landes 2019 belegt. Mit rund 330.000 Übernachtungen hatte man sogar einen Zuwachs von 1,3 Prozent beim Tourismus verzeichnen können. Im Vergleich zu den Zahlen im Jahr 2009 hätten die Übernachtungen insbesondere in der Stadt Rottweil, in Lauterbach, in Schramberg und in Schiltach zugenommen, berichtet Kreistourismusdezernent Bernhard Rüth.

Schramberg ist Spitzenreiter