Kreis Rottweil Tödliche Gefahr von oben: Wie sicher sind die Straßen?

Dieser Frost-Tau-Wechsel habe laut dem Experten sicherlich dazu beigetragen, dass es in letzter Zeit häufiger zu Felsabgängen kommt. "Wir hoffen auf jeden Fall, dass es nicht so weitergeht", meint Hilser. Auch Martin Osieja, Leiter vom Straßenbauamt Rottweil stimmt seinem Kollegen zu. Das derzeigte Klima und der starke Wechsel der Temperaturen führe in Kombination mit den starken Niederschlagsmengen der vergangenen Tage "zu einer gewissen Sprengwirkung in den einzelnen Felspartien".

Manche Straßen werden täglich begutachtet

Dennoch gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Osieja spricht von hohen Sicherheitsstandards in diesem Bereich. "Sämtliche Bundes-, Kreis- und Landstraßen werden mindestens einmal pro Woche von speziell ausgebildeten Kollegen überprüft." Regelmäßig würden, sofern es die Situation erfordert, weitere Maßnahmen eingeleitet und beispielsweise ein Ingenieursbüro beauftragt oder weitere Expertenmeinungen vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg eingeholt. Streckenabschnitte, die besonders auffallen, werden auch häufiger kontrolliert. Die L 424 zwischen Villingendorf und Talhausen wird aktuell sogar täglich begutachtet, berichtet Osieja.

Um der Gefahr Herr zu werden stellt das Anbringen von Schutznetzen an gefährdeten Hängen ein "probates Mittel" dar. Man könne allerdings nicht präventiv sämtliche Streckenabschnitte, an denen es in der Vergangenheit zu Felsstürzen gekommen ist, absichern. "Das ist schlicht nicht finanzierbar. Die Sicherung des aktuell betroffenen Streckenabschnitts zwischen Schramberg und Schiltach kostet bereits etwa eine halbe Millionen Euro", meint Hilser.

Wichtig ist es, sich als Autofahrer angemessen zu verhalten

Viel wichtiger sei es, sich als Autofahrer angemessen zu verhalten. "Jeder sollte die im Verkehr geforderte Sorgfalt an den Tag legen", mahnt Osieja. Man sollte in der Lage sein, jederzeit vor einer Gefahrenquelle zum stehen kommen zu können. "Zumindest die Geschwindigkeitsbegrenzungen sollten eingehalten werden. Aber Geschwindigkeit ist auch eine Frage der Lichtverhältnisse und Witterungsbedingungen. Angepasst fahren ist generell wichtig." Auch Hinweisschilder über möglichen Steinschlag sollte man Ernst nehmen, sagt Osieja weiter.

Wenn Steine neben oder auf der Fahrbahn angetroffen werden, kann man dies dem Straßenbauamt Rottweil oder den Straßenmeistereien in Schramberg und Rottweil melden. "Wir nehmen solche Hinweise gerne entgegen", sagt Osieja. "Einzelne Steine auf der Straße können ein Signal dafür sein, dass die darauffolgenden Tage noch mehr passieren könnte." Umso wichtiger also, diese Information weiterzugeben.

