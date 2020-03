Kreis Rottweil Tarifreform: Beirat für mutigere Schritte

Sibylle Zerr aus Lauterbach und Mitglied im Bürgerbeirat, äußert in einem Leserbrief an unsere Zeitung: "Zum Glück bewegt sich da endlich was, aber ist das tatsächlich der große Wurf? In Tübingen können bereits seit Februar 2018 alle Fahrgäste samstags die Buslinien ohne Fahrkarte nutzen. Auch in Ulm und Neu-Ulm muss an den Samstagen seit April 2019 für Bus und Bahn kein Fahrschein gekauft werden. Und in Luxemburg fährt man seit 1. März 2020 gar generell gratis. Sollten Politiker nicht Vordenker sein?" Der Bürgerbeirat Tarife, so Zerr, habe klar verdeutlicht: Die Bürger würden weitaus fortschrittlicher denken, als sie das von den drei anwesenden Landräten zurückgespiegelt bekommen hätten.

Zerr sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, sie hatte den Eindruck, als stünde vieles bereits fest und als würde man nur noch hören wollen, was die Bürger davon hielten. Es wäre besser gewesen, man hätte die Bürger früher einbezogen. Für Zerr entscheidend ist die Attraktivität des Angebots. Diese macht sie nicht nur an Tarifzonen, sondern am Preis fest. Zudem würde sie sich wünschen, dass das Konzept weitere Nachbarlandkreise einbezieht.