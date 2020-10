Kreis Rottweil Stillegelegte Schweinezucht: "Wollen aus Fall lernen"

Kreis Rottweil - Corona war eigentlich das Thema, um das es in der Pressekonferenz im Landratsamt am Donnerstag gehen sollte. Der Skandal um die Schweinehaltung in Flözlingen rückte dann allerdings in den Vordergrund. Auf die Rolle seiner Behörde angesprochen sagte Landrat Wolf-Rüdiger Michel: "Wir wollen auch daraus lernen."