Kreis Rottweil Stephan Kröger will wieder Bürgermeister werden

Kreis Rottweil - Der frühere Bürgermeister von Dunningen, Stephan Kröger, strebt erneut ein Bürgermeisteramt an. Kröger, der nach einer Langzeiterkrankung Ende 2016 aus dem Dienst als Bürgermeister von Dunningen entlassen wurde, versucht sein Glück in Bahlingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen). Dort stehen am 24. Juni Wahlen an.