Kreis Rottweil Steigende Zahlen bei Geschlechtskrankheiten

Dies zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Wie aus einer Auswertung der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg hervorgeht, ist über die Jahre 2014 bis 2018 die Zahl der Geschlechtskrankheiten im Kreis Rottweil von 201 auf 233 gestiegen. Der Schwerpunkt liegt dabei in den Altersgruppen von 20 bis 35 Jahren. In der Gruppe von 20 bis 24 Jahren sind die Frauen doppelt so häufig betroffen, wie die Männer.

Sabine Knapstein von der AOK: "Ursache solcher Erkrankungen können unter anderem Bakterien sein wie zum Beispiel bei Chlamydien-Infektionen, Gonorrhö, im Volksmund auch Tripper genannt, oder Syphilis. Auch Viren, beispielsweise bei HIV-Infektionen, einer Infektion mit Erregern aus der Familie der humanen Papilloma-Viren, Hepatitis B oder genitalem Herpes, Pilze und Parasiten, wie zum Beispiel Filzläuse, zählen zu den möglichen Krankheitserregern." Bei den HIV-Infektionen gebe es einen rückläufigen Trend. In Baden-Württemberg seien die Fälle in dem Vierjahreszeitraum von 347 auf 297 zurückgegangen.