Biogasanlagen in Not.

Keine Anschlussförderung bedeutet für viele Anlagen das Aus. Stefan Teufel, Rottweiler Landtagsabgeordneter erkennt das Problem und möchte mit seiner Partei zur Seite stehen.









Die Sorgen und Nöte der Biogasanlagenbetreiber in Baden-Württemberg sind groß. Vor etwa 20 Jahren wurden die Anlagen massiv gefördert, was zur Folge hatte, dass in den 2000er Jahren viele Anlagen errichtet wurden. Viele von Ihnen stehen in absehbarer Zukunft unter aktuellen Rahmenbedingungen vor dem Aus.