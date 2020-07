Kreis Rottweil So spielerisch funktioniert Physik

Spielerisch Spaß und Freude an Physik finden

Mit dieser wertvollen Unterstützung von Schulen, Firmen und Organisationen inklusive der hohen Leader-Förderung wurde das Ziel erreicht und am Ende freut sich die Geschäftsführerin auch aus ganz persönlichen Gründen: "Ich wollte ursprünglich Physik studieren und fünf Kinder haben. Es ist alles anders gekommen." Doch nun können in den Experimentierwelten Kinder und Jugendliche ganz spielerisch ihre Freude an der Physik entdecken, und damit ist ihr Traum auch in Erfüllung gegangen.