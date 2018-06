Kreis Rottweil Selten und teuer: Luxusgut Mietwohnung

In Rottweil gab es erste Initiativen, um die Menge an verfügbarem Wohnraum zu ermitteln, wie Guido Speiser vom Mietverein Rottweil erklärt: "Es gibt Leerstand, speziell in der Kernstadt Rottweil, 2015 wurde hier eine Erhebung durchgeführt. Und es wurde ein Sanierungsgebiet definiert mit Zuschüssen für die Eigentümer, die Sanierungen durchführen." Doch wie viel dieser sanierten Häuser danach tatsächlich als Wohnraum zur Verfügung stünden, ließe sich auch hier nicht überprüfen.

Sobald der Wohnraum in privater Hand liegt, scheint eine Erhebung verfügbaren Wohnraumes schwierig. Der Mietverein in Rottweil fordert deswegen von der Stadt, zumindest stadteigene Wohnungen und Häuser nicht mehr zu verkaufen, sondern für die Schaffung preisgünstigen Wohnraums zu verwenden. Außerdem schlägt Speiser vor, einen gewissen Prozentsatz aller Wohnneubauflächen für sozialen Neubau zu reservieren.

Größere Anforderungen an Wohnraum

Wohnungen über 90 Quadratmeter und für über 900 Euro warm finden sich im Kreis Rottweil einfacher als preisgünstige Wohnungen für beispielsweise Alleinstehende oder Pärchen. Für diese Zielgruppen sind die angebotenen Wohnungen oftmals zu groß oder viel zu teuer. Im Kreis Rottweil findet man die meisten Angebote in den größeren Städten wie Sulz, Rottweil, Schramberg oder Oberndorf. Doch auch hier sind Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen eine Seltenheit.

Wenn dann einmal eine potenzielle Wohnung in Aussicht ist, müssen auch die Rahmenfaktoren stimmen. Im digitalen Zeitalter ist ein adäquater Anschluss an das Breitbandnetz wichtig. Zudem sind die Anbindung an den Arbeitsplatz und das Bahnnetz von großer Bedeutung. Außerdem besteht das Leben nicht nur aus Arbeit, weshalb Freizeitaktivitäten und Infrastruktur wichtige Auswahlkriterien sind. Auch die Parkplatz-Ssituation bei der potenziellen Wohnung spielt eine wichtige Rolle. Eine schöne Landschaft allein reicht heute eben nicht mehr aus.

Wer also online eine preisgünstige Wohnung sucht, hat meist einen besseren Überblick über die aktuelle Marktsituation als die Kommunen.