Kreis Rottweil Sekundenschlaf: Mann bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Der BMW-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf verfiel, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen 3,5-Tonner krachte. Anschließend geriet der BMW ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrbahnrand zum Stehen.