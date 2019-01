Kreis Rottweil Schneebruch sorgt für Stromausfälle

Kreis Rottweil - Die Schneefälle rund um den Heuberg sorgten für erheblichem Schneebruch, was zu einer Reihe von Stromausfällen führte. Die Monteurteams der Netze BW GmbH der EnBW setzen "zur Stunde die letzten der vielen beschädigten Leitungsabschnitte im regionalen 20 000-Volt-Netz wieder instand", hieß es in einer Mitteilung am Mittwochnachmittag.