Kreis Rottweil Rückstau nach zwei Unfällen auf A 81

Nur wenig später passierte ein weiterer Unfall auf der A 81, ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart und nur wenige Kilometer entfernt: Auf Höhe von Epfendorf-Harthausen krachte ein Auto in die Leitplanken. In diesen Unfall soll zudem noch ein Lastwagen verwickelt gewesen sein. Der Autofahrer wurde ersten Angaben vor Ort zufolge verletzt. Auch im Anschluss an diesen Unfall bildete sich ein Rückstau.