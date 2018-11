Kreis Rottweil Region kämpft um Wirtschaftskraft

Die Genehmigungsbehörden stufen Deißlingen indes lediglich als "Eigenentwicklergemeinde" ein, Betriebe von außen sollen sich in den zentralen, also größeren Orten ansiedeln. Diese, so heißt es vonseiten des Regionalverbands, hätten aber gar kein Interesse an Recycling-Betrieben. In Deißlingen wiederum ist bereits ein Unternehmen der Branche ansässig. Die Folge: Das Unternehmen sucht sich einen anderen Standort.

Deißlingens Bürgermeister Ulrbich fordert in der Sitzung des Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses (VWVA) des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg in Oberndorf mehr Gestaltungsspielraum, um sich solche Chancen nicht entgehen lassen zu müssen. Der Bürgermeister macht darauf aufmerksam, dass eine theoretische Ressource von 15 Prozent freier Gewerbefläche nicht bedeute, dass diese auch tatsächlich zur Verfügung stünde.

Eine Abfrage bei den 76 Städten und Gemeinden der Region stützt diese Aussage. Demnach seien 85 Prozent der gewerblichen Bauflächen als bereits belegt eingestuft, teil die Verbandsverwaltung mit. Bei den restlichen 15 Prozent ist es demnach so, dass viele Flächen als bereits reserviert, verkauft oder aus anderen Gründen nicht verfügbar eingestuft werden. "Es ist weniger als wir gedacht haben", sagt Verbandsvorsitzender Jürgen Guse.

Die Flächen, die also laut Flächennutzungsplan entwickelt werden könnten, seien demnach in vielen Städten und Gemeinden sehr gering, schlussfolgert die Verwaltung. Das gelte insbesondere für die zentralen Orte, wo nur noch elf Prozent der für Gewerbe ausgewiesenen Fläche frei seien. Im Oberzentrum und in den Mittelzentren seien es sogar nur sechs Prozent.

Doch die Region braucht sich im Vergleich zu den anderen im Land nicht zu verstecken. "Ein Pfund, mit dem wir wuchern können", so Guse, besitzt der Regionalverband mit dem regionalen Gewerbegebiet in Sulz.

Eine 40 Hektar große Fläche soll für die Ansiedlung eines großen Unternehmens vorgehalten werden. Laut Guse sei dieses Angebot landesweit einmalig. Das regionale Gewerbegebiet in Sulz stoße im Land auf großes Interesse, namhafte Unternehmen hätten bereits vorgefühlt. Jetzt sollten die weiteren Schritte erfolgen, so Guse.