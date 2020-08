Kreis Rottweil Psychologin spricht im Radio über den Alltag

"Neustart nach Corona" ist das Thema der ersten Sendung. Auch für Tanja Köhler selbst ist ihr Radio-Auftritt ein gewisser Neustart. Als Moderatorin und Speakerin auf Veranstaltungen hat sie viele Erfahrungen gesammelt, doch Radio ist absolutes Neuland für sie. Sie wollte es mal ausprobieren, meint Köhler zu ihrer Motivation.

Dass sie Mut zur Veränderung hat, hat die Denkingerin bereits oft bewiesen. Mit ihrem bekannten Buch und Longseller "Das Jahr, als ich anfing, Dudelsack zu spielen" hat sie auch viele andere Menschen motiviert, ihr Leben zu verändern. Es ist ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt.

Nun also Radio: Die Sendung wäre eigentlich im April an den Start gegangen. Wegen Corona hat sich die Produktion verschoben. Köhler freut sich, dass es jetzt doch noch klappt. Ihre Zielgruppe? "Jeder, der humorvoll die menschlichen Eigenheiten beobachtet und Lust am Mitdenken hat", formuliert sie.

Die Hörer haben übrigens die Möglichkeit, konkrete Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben, und zwar per E-Mail an dietanjakoehler@antenne1-neckarburg.de. "Aber bitte keine Probleme. Ich will keine Online-Psychologin werden", sagt Köhler schmunzelnd.

Wer die charmante, herzliche und erfrischend humorvolle Bald-Radiomoderatorin schon mal kennenlernen möchte, kann den Blog auf ihrer Webseite www.die-tanja-koehler.de lesen. Die Themenpalette ist bunt wie das Leben: Es geht um Ehrlichkeit, Angst, Mut und Schönheit, aber auch um Köhlers Leidenschaften Schottland, Südtirol und Dudelsack.